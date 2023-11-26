الامارات | «فيكتوري» يختبر جاهزية زورقيه قبل ختام «مونديال فورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة (فورمولا1) برنامجاً تحضيرياً للمشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى (الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023)، التي تقام على مياه بحيرة خالد من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 21 زورقاً. وخاض فريق فيكتوري بإشراف الجهازين الفني والإداري، تجارب على مدار أسبوعين، بمشاركة الثنائي أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي إريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

ووقف الجهاز الفني والمتسابقون على جاهزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم، واطمأن الفهيم وستارك على جاهزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة التي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام، بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم، جوناس أندرسون، قائد زورق السويد 14 الذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.

ويحتل قائد زورق فيكتوري 4، السويدي إريك ستارك، قبل المرحلة الختامية، المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة، بفارق 27 نقطة عن المتصدر، و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زاندبيرغن قائد زورق الشارقة 12، بينما يمتلك المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، الذي يشارك للموسم الأول في منافسات بطولة العالم (فورمولا1)، ثلاث نقاط.