الامارات | «النفود» ينتزع لقب «كريك مايل» في الأمسية الثانية لـ «كرنفال سباقات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «النفود» بشعار «مايكل هيلاري ونيجار بيرك» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بطلاً لسباق «دبي كريك مايل» لخيول فئة «ليستد» على مسافة 1600 متر رملي، وجرى في الشوط السادس والرئيس في الأمسية الثانية لـ «كرنفال سباقات دبي» أول من أمس، على مضمار «ميدان».

وأحرزت الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثنائية مميزة، حيث تمكّن الجواد «بوك ريفيو» بإشراف المدرب سالم بن غدير، وبقيادة الفارس روبستون فرنش، من انتزاع ثانية البطولات الرئيسة، من خلال سباق «ثندر سنو هانديكاب» في الشوط السابع لمسافة 1900 متر رملي، كما فاز «ميدان أن دبي» بلقب الشوط الثالث لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي.

وفازت كذلك، الخيول المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بثنائية، بعد فوز المهرة «لهفتي» بإشراف المدرب مايكل كوستا، وبقيادة الفارس بن كوين، بلقب الشوط الثاني للمهرات المبتدئات لمسافة 1200 متر رملي، ثم فاز المهر «ثوبان» بلقب الشوط الخامس لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر رملي.

واستُهلت الأمسية بفوز المهر «نجم الوثبة» لـ«ياس للسباقات» بإشراف المدرب ماجد الجهوري، بلقب سباق «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية لمسافة 1400 متر.

وفي بقية النتائج، فاز الجواد «مندلسون» لنقابة «ستود وبووتيد» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر رملي، قبل أن يعاود اسم المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشيه، السطوع مع المهر «ساوزن أرتيست» المملوك لـ«فيترياني هاي»، والفائز بلقب الشوط الثامن لمسافة 1600 متر.