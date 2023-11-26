الامارات | المنتخب يعسكر في أبوظبي.. ويواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، حدّد خريطة طريق إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، بما فيها المباريات الودية، تحضيراً للمشاركة في كأس آسيا «قطر 2023» خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، إذ يلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وسيقيم المنتخب معسكر إعداد داخلي في أبوظبي اعتباراً من 26 ديسمبر المقبل، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان 30 ديسمبر المقبل، وعمان في السادس من يناير المقبل، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول بالمنتخب إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في أجواء نهائيات كأس العالم.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه المدرب بينتو، فإن بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة في الثامن من يناير المقبل، تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا 2023.

يذكر أنه على صعيد التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فقد تصدر الأبيض مجموعته بفوزه على منتخبي نيبال 4-صفر والبحرين 2-صفر.

وستكون أول مباراة للمنتخب ضمن الجولة الثالثة في الـ21 من مارس المقبل أمام منتخب اليمن.

برنامج إعداد المنتخب لكأس آسيا 2023

1- معسكر داخلي في أبوظبي اعتباراً من 26 ديسمبر المقبل.

2- خوض مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان وعمان.

3- السفر إلى قطر في الثامن من يناير المقبل للمشاركة في كأس آسيا 2023.