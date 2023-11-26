أرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي ونيوكاسل يكتسح تشلسي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتزع أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من غريمه مانشستر سيتي، بتغلبه خارج ملعبه على مضيفه برينتفورد بهدف دون رد، السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.



واستثمر "الغانرز" تعثر مانشستر سيتي في الجولة ذاتها بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله، للانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السيتي الثاني، وبفارق نقطتين عن ليفربول الثالث.



أما فريق برينتفورد الذي كان قد حقق 3 انتصارات في الجولات الثلاث الماضية من المسابقة، فقد تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي العاشر.



تقدم أرسنال في نتيجة المباراة بهدف في الدقيقة 42 أحرزه اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد، إلا أن حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغاه بداعي التسلل.



وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 89 للاحتفال بهدف الفوز الذي تكفل بتسجيله المهاجم الدولي الألماني كاي هافيرتز بعد تلقيه تمريرة من زميله الإنجليزي بوكايو ساكا.



نيوكاسل يكتسح تشلسي



وفي مباراة أخرى اكتسح نيوكاسل يونايتد ضيفه تشلسي 4-1 وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل مانشستر سيتي وليفربول 1-1، وفوز برايتون على نوتينغهام فورست 3-2، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3-1، ولوتن تاون على كريستال بالاس 2-1، وويستهام على بيرنلي 2-1.



وعلى ملعب "سان جيمس بارك"، سجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك (13) وجمال لاسيليس (60) وجولينتون (61) وأنتوني جوردون (83)، في حين سجل هدف "البلوز" الوحيد رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ23.



وشهدت المباراة طرد رييس جيمس، لاعب تشيلسي، في الدقيقة الـ73.



ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.



المصدر: وكالات