ميلان يهزم فيورنتينا ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ميلان على نظيره فيورنتينا بهدف أمس الجمعة على ميلان بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان من ركلة جزاء نفذها ثيو هيرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قبل نهاية شوط المباراة الأول، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان بعد خطأ من فابيانو باريزي الذي تحصل على بطاقة صفراء.

وقفز ميلان إلى المركز الثالث بتريتب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطى، بينما يتوقف رصيد فيورنتينا عند 20 نقطة في المركز السادس ويتصدر إنتر ميلان الترتيب بـ31 نقطة، وسيخوض مباراة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني (29 نقطة) غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يواجه ميلان نظيره بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.