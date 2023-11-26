ضياء السيد يكشف سبب معاناة الأهلي أمام ميدياما في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ضياء السيد، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق سبب تراجع مستوى الأهلي في الشوط الأول أمام ميدياما الغاني بالمباراة التي جمعت بينهما أمس في دوري أبطال أفريقيا.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التسرع سبب تأخر الأهلي في التسجيل أمام ميدياما الغاني، خاصة أن الحالة التي سبقت اللقاء كانت غير جيدة".

وأضاف: "أليو ديانج بعيد عن مستواه في مباراة ميدياما الغاني"، واختتم: "هناك تراجع دفاعي ملحوظ في أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

الأهلي يهزم ميدياما بثلاثية

وحقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على استاد السلام، في أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت أهداف الاهلي بتوقيع محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق ٦٦ و٧٥ و٨٨ من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٣ نقاط بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري.