محمد صلاح: معتمد جمال يستحق فرصة كاملة في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يرى محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، أن استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك هو الحل الأفضل في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، في أولى جولات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية "أتمنى لـ معتمد جمال أن يفوز على الأقل قبل يناير، ونرى هل سيتم حل أزمة القيد أم لا، دعونا نجرب المصري ونقف بجانبه، أنت تمنح نفس الفرص للأجنبي وتصبر عليه عند الخسارة، لماذا لا نفعل ذلك مع المدرب المصري".".

وأضاف "إذا تم فتح القيد ما المشكلة في بقاء معتمد جمال؟، المهم أن تفوز، ونحن رأينا الروح في مباراة بيراميدز كيف كانت، هي مرحلة انتقالية ويجب أن يساعده اللاعبون والإدارة، شريطة أن يستمر معتمد جمال في قيادة الفريق هو تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "صفحات التواصل الاجتماعي هي التي تقيل وتعين مدربين، يُقال إن الأندية الكبيرة تحتاج إلى مدربين أجانب، وهذا أمر غير صحيح،