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جريزمان يقود أتلتيكو مدريد لفوز صعب ضد مايوركا

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز  أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف، أمس الجمعة، على ملعب “ واندا ميترو بوليتانو”، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة .


استمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 66 من عمر المباراة قبل أن يمنح انطوان جريزمان النقاط الثلاثة لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

ويأتي انتصار أتلتيكو مدريد قبل مباراته الهامة ضد ، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يحتل المركز الرابع، في حين تجمد رصيد مايوركا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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