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ميلان ينتصر على فيورنتينا بشق الأنفس في الدوري الإيطالي

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ميلان وفيورنتينا - الدوري الإيطالي

ميلان وفيورنتينا -

نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على حساب نظيره فيورنتينا، بهدف نظيف بشق الأنفس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

واستضاف ميلان نظيره فيورنتينا، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ستاد جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات الهجومية من جانب كلا الفريقين، حتى تحصل فريق ميلان على ركلة جزاء سددها تيو هرنانديز، في الدقيقة 45+2.

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وفي الشوط الثاني، كانت هناك أفضلية نسبية لصالح فريق فيورنتينا من خلال الاستحواذ على الكرة وبعض المحاولات ولكنها لم تؤتي ثمارها.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق ميلان إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب في الدوري الإيطالي، بينما يتوقف فيورنتينا عند 20 نقطة ليهبط إلى  المركز السادس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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