ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات اليوم السبت.

وانطلقت منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، مساء السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، حيث شهدت انتصار نابولي على أتالانتا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحقق ميلان الفوز على فيورنتينا بنتيجة هدف وحيد بشق الأنفس، ليستعيد المركز الثالث سريعًا من نابولي، كما انتصر ساليرنيتانا على لاتسيو بهدفين مقابل هدف.

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ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباراة السبت

ويعتلي فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، يليه ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

1 إنتر ميلان، الأول ، 31 نقطة.

2 يوفنتوس، الثاني، 29.

3 ميلان، الثالث، 26.

4 نابولي، الرابع، 24 .

5 أتالانتا، الخامس، 20.

6 فيورنتينا، السادس، 20.

7 روما، السابع، 18.

8 بولونيا، الثامن، 18.

9 مونزا، التاسع، 17.

10 لاتسيو، العاشر 17.

11 تورينو، الحادي عشر، 16.

12 فروزينوني، الثاني عشر، 15.

13 جنوى، الثالث عشر، 14.

14 ليتشي، الرابع عشر ، 14.

15 ساسولو، الخامس عشر، 12.

16 أودينيزي، السادس عشر ، 11.

17 إمبولي، السابع عشر، 10.

18 كالياري، الثامن عشر، 9.

19هيلاس فيرونا، الثامن عشر، 8.

20 ساليرنيتانا، العشرين، 8.