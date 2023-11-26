كهربا هداف الاهلي في ولاية كولر.. ويقتحم قائمة السويسري الذهبية

حقق محمود كهربا نجم الاهلي أرقام مميزة عقب تسجيله هدف فريقه الأول في شباك ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2023 – 2024.

وسجل كهربا هدفًا وساهم في فوز الاهلي على ميدياما الغاني 3-0 في افتتاح مشوار الأحمر بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا الهدف رقم 12 لـ كهربا بقميص الاهلي في دوري أبطال أفريقيا، بينما هذا الهدف رقم 18 للاعب في مختلف البطولات الأفريقية.

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وعزز محمود كهربا صدارته لقائمة أكثر لاعبي الاهلي تهديفًا تحت قيادة مارسيل كولر بـ20 هدفًا.

كما احتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مسيرة كولر مع مختلف الأندية التي دربها، متساويًا مع البرازيلي لويز جايرو والبوسني ميسموفيتش.

وشارك محمود كهربا في 103 مباراة في مشواره مع الاهلي حتى الآن وسجل 37 هدفًا.

وتصدر النادي الاهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما جاء خلفه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز برصيد نقطة لكل منهما، وتذيل ميدياما الترتيب بدون نقاط.