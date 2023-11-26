كولر يكشف عن أزمة الاهلي الدائمة وينتقد أرضية السلام بعد تخطي ميدياما

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، عن مشكلة تواجه الفريق دائمًا بعد أي فترة توقف دولي.

وتغلب الاهلي على نظيره ميدياما الغاني بنتيجة 3 – 0، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 – 2024.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “بدأنا المباراة بشكل جيد، وأهدرنا العديد من الفرص بسبب التراخي والتسرع وفقدنا الكرة كثيرًا”.

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وأضاف:”الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وسجلنا هدف وإثنين وثلاثة”.

وتابع: “لاعبو الاهلي يواجهون مشكلة دائمة عقب أي توقف دولي، حيث يحتاجون مزيد من الوقت من أجل الدخول في رتم المباريات وذلك ما ظهر في الشوط الأول”.

وواصل: “إهدار الفرص ليست مشكلة جديدة على الفريق ولكنها مستمرة من الموسم الماضي، وهذا يعود لعدة عوامل منها أرضية ملعب السلام والتي لا تقارن بأرضية استاد القاهرة”.

وأضاف: “أرضية الملعب عنصر مهم من عناصر اللعبة وملعب السلام ليس جيدًا على الإطلاق”.

وسخر كولر من الصحفيين الذين انتقدوا تغييراته في المباريات قائلًا: “سوف أحصل على أرقام هواتفكم حتى استشيركم قبل اجراء التغييرات في المباريات”.