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كولر يكشف عن أزمة الاهلي الدائمة وينتقد أرضية السلام بعد تخطي ميدياما

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، عن مشكلة تواجه الفريق دائمًا بعد أي فترة توقف دولي.

وتغلب الاهلي على نظيره ميدياما الغاني بنتيجة 3 – 0، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 – 2024.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “بدأنا المباراة بشكل جيد، وأهدرنا العديد من الفرص بسبب التراخي والتسرع وفقدنا الكرة كثيرًا”.

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وأضاف:”الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وسجلنا هدف وإثنين وثلاثة”.

وتابع: “لاعبو الاهلي يواجهون مشكلة دائمة عقب أي توقف دولي، حيث يحتاجون مزيد من الوقت من أجل الدخول في رتم المباريات وذلك ما ظهر في الشوط الأول”.

وواصل: “إهدار الفرص ليست مشكلة جديدة على الفريق ولكنها مستمرة من الموسم الماضي، وهذا يعود لعدة عوامل منها أرضية ملعب السلام والتي لا تقارن بأرضية استاد القاهرة”.

وأضاف: “أرضية الملعب عنصر مهم من عناصر اللعبة وملعب السلام ليس جيدًا على الإطلاق”.

وسخر كولر من الصحفيين الذين انتقدوا تغييراته في المباريات قائلًا: “سوف أحصل على أرقام هواتفكم حتى استشيركم قبل اجراء التغييرات في المباريات”.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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