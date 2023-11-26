خسائر سلة الاتحاد السكندري تتوالى بعد السقوط أمام الاهلي في دوري المرتبط

تلقى نادي الاتحاد السكندري صدمة كبرى مساء اليوم، بعد إعلان عقوبات الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الجاري.

وودع الاتحاد السكندري بطولة دوري المرتبط لكرة السلة في نسختها الجارية، بعد الخسارة أمام الاهلي من الدور نصف النهائي، ليواصل تعثر أمام الكتيبة الحمراء.

وشهدت مباراة الاهلي ضد الاتحاد العديد من أحداث الشغب، والتي عطلت المباراة لدقائق متعددة في نهايتها.

وجاءت العقوبات التي أقرها اتحاد السلة اليوم كالآتي..

1- 50 ألف جنيه غرامة مالية على الاتحاد السكندري نظرًا لما بدر من جماهيره.

2- 10 آلاف جنيه غرامة على لاعب الاتحاد السكندري علي أحمد نظير ما حدث منه تجاه حكم المباراة.

3- التنسيق مع شركة تذكرتي لمنع جماهير نادي الاتحاد التي حضرت مباراة الأهلي من الحضور لمدة مباراتين.

4- غرامة 20 ألف جنيه على جماهير النادي الأهلي نظرًا للهتافات المسيئة خلال المباراة.

اقرأ أيضًا: وائل جمعة يفتح النار على صلاح محسن بعد استفزازه لجمهور الاهلي

وواصل الاهلي رحلة الحفاظ على لقب دوري المرتبط للموسم الرابع على التوالي، بعدما صعد إلى النهائي وضرب موعدًا مثيرًا مع سموحة