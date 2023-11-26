إعلامي يفجرها.. اتحاد الكرة مهدد بالحل

فجر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة مدوية بخصوص حل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام بسبب لجنة فض المنازعات.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: “أحذر اتحاد الكرة من تعليمات نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد توصية من جمعية اللاعبين المحترفين”.

وشدد: “يجب على اتحاد الكرة المصري أن يقوم بتفعيل دور لجنة المنازعات المحلية، والاتحادات التي لم تطبق ذلك القرار وتتجاهله سيكون هناك حل للاتحاد”.

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وأوضح: “اتحاد الكرة من الممكن أن يتم حله إذا لم يقم بتكوين لجنة فض المنازعات”.

واختتم: “تواجدت فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فى جنوب أفريقيا، خلال الفترة الماضية، الايام الماضية وأقوم بتحذير اتحاد الكرة من فيفا، فلابد أن يكون لدينا تفكير ومناقشة ذلك الآمر”.

وفي سياق آخر فستعود منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.