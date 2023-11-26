"اقتحم الاحتلال مباراته".. سبب انسحاب فريق فلسطيني من كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي جبل المكبر الفلسطيني إبلاغ الاتحاد الآسيوي انسحابه من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بسبب عدم قدرة الفريق على السفر خارج فلسطين لظروف الحرب على غزة.

وكتبت الصحفة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني والتي تحول وبشكل قطعي دون ممارسة أي نشاط رياضي".

اختتم: "أبلغت إدارة نادي جبل المكبر المقدسي الاتحادين الفلسطيني والآسيوي عدم استمرار الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وذلك بناءاً على قرارها السابق بوقف اي نشاط رياضي".

كما كتبت الصفحة الرسمية للاتحاد اللبناني على موقع "فيسبوك": "بعد انسحاب نادي جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سوف تستكمل الأسابيع المتبقية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى اعتبارا من الأسبوع القادم في 1و2و3 ديسمبر 2023، على أن يصدر البرنامج النهائي للأسابيع المتبقية يوم الإثنين".

وحصل نادي جبل المكبر في شهر مارس الماضي على بطولة كأس ياسر عرفات للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على مركز بلاطة، بنتيجة 1-0.

وشهدت مباراة النهائي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب فيصل الحسيني، بين الشوطين وأطلقت غاز مسيل للدموع، مما تسبب في إغماء بعض المشجعين واللاعبين.





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