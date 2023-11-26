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"فترة وهتعدي قد التحدي".. جماهير الأهلي ترفع لافته للعامري فاروق (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
هتفت جماهير النادي الأهلي للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق اليوم ضد ميدياما الغاني، وتعرض العامري لوعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة.
ورفعت جماهير الأهلي لافتات للعامري فاروق، تحمل عبارة: "فترة وهتعدي العامري فاروق قد التحدي".
يواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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