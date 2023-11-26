نتائج مباريات اليوم السبت 25-11-2023

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 العديد من المباريات في بطولات ودوريات عدة، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي، الذي شهد قمة بين ليفربول ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

نستعرض نتائج مباريات اليوم:

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا - أسيك أبيدجان، التعادل 1-1

بترو أتليتكو - الهلال السوداني، 1-0 لصالح بترو أتليتكو

الترجي التونسي - النجم الساحلي، 2-0 لصالح الترجي

الوداد - جوانينج جالاكسي، 1-0 لصالح جالاكسي

الأهلي - ميدياما، 3-0 لصالح الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي- ليفربول، التعادل 1-1

نيوكاسل- تشيلسي، 4-1 لصالح نيوكاسل

بيرنلي- وست هام يونايتد، 2-1 لصالح وست هام

شيفيلد يونايتد- بورنموث، 3-1 لصالح بورنموث

نوتينجهام فورست- برايتون، 3-2 لصالح برايتون

لوتون تاون- كريستال بالاس، 2-1 لصالح كريستال بالاس

برينتفورد- أرسنال، 1-0 لصالح أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو- برشلونة، التعادل 1-1

فالنسيا- سيلتا فيجو، التعادل 0-0

خيتافي- ألميريا، 2-1 لصالح خيتافي

أتليتكو مدريد- مايوركا، التعادل 1-1

الدوري السعودي للمحترفين

الحزم- الهلال، 9-0 لصالح الهلال

الوحدة - الخليج، 3-1 لصالح الوحدة

ضمك - أبها، 4-2 لصالح ضمك

أهلي جدة - الشباب، التعادل 0-0

الفتح - الفيحاء، 1-0 لصالح الفيحاء

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا - لاتسيو، 2-1 لصالح ساليرنيتانا

أتالانتا - نابولي، 2-1 لصالح نابولي

ميلان - فيورنتينا، 1-0 لصالح ميلان

الدوري الألماني

فيردر بريمن - باير ليفركوزن، 3-1 لصالح ليفركوزن

بروسيا دورتموند - مونشنجلادباخ، 4-2 لصالح بروسيا دورتموند

فولفسبورج - لايبزيج، 2-1 لصالح فولفسبورج

فرايبورج - دارمشتات، التعادل 1-1

يونيون برلين - أوجسبورج، التعادل 1-1

فرانكفورت - شتوتجارت، 2-1 لصالح شتوتجارت

الدوري الفرنسي

كليرمونت - لانس، 3-0 لصالح لانس

ستراسبورج - مارسيليا، التعادل 1-1