دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يفتتح مشوار المجموعات بثلاثية في مرمى ميدياما الغاني



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يظهر فريق الأهلي بالشكل المطلوب، وفي المقابل حاول المنافس الصمود دفاعيا والخروج بهجمات مرتدة .

وحاول لاعبو الأهلي التسجيل في الشوط الأول ولكن أهدر لاعبيه العديد من الفرص، وفي الشوط الثان أجرى مارسيل كولر عدد من التغييرات لتنشيط الناحية الهجومية.

ونجح محمود كهربا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 66 بعد تمريرة من إمام عاشور، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75، واختتم صلاح محسن الأهداف في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ثلاثة نقاط، يتقاسم الصدارة مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد ، بينما استمر فريق ميدياما في المركز الأخير بدون نقاط.