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موعد مباراة الأهلي المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الممتاز.

وتقام المباراة في السابعة مساءاً، على ملعب الإنتاج الحربي، وتنقل على شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي سموحة في المركز الثاني عشر، برصيد 8 نقاط.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على ميدياما الغاني، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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