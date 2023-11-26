الزمالك في الكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 العديد من المباريات في البطولات المختلفة، أبرزها مباراة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية ضد أبو سليم الليبي.

نرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

صن داونز - نواذيبو، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس اكسترا 3

الدوري الإنجليزي

توتنهام - أستون فيلا، الساعة 4:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

إيفرتون - مانشستر يونايتد، الساعة 6:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

الكونفدرالية الإفريقية

الأفريقي التونسي- دريمز، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

فيوتشر- سوبر سبورت، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

ديابل نوار- ستاد مالي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 8

ساجرادا- سوار، الساعة 6:00 مساءً

ريفرز يونايتد - أكاديميكا لوبيتو، الساعة 6:00 مساءً

الزمالك- أبو سليم، الساعة 6:00 مساءً، بي إن سبورتس 6

نهضة بركان - سيخوخون يونايتد، الساعة 9:00 مساءً، بي إن سبورتس 8

اتحاد العاصمة - الهلال الليبي، الساعة 9:00 مساءً، بي إن سبورتس 6

الدوري الإسباني

فياريال - أوساسونا، الساعة 3:00 مساءً، بي إن سبورتس 3

ريال سوسيداد - اشبيلية، الساعة 5:15 مساءً، بي إن سبورتس 2

قادش - ريال مدريد، الساعة 7:30 مساءً، بي إن سبورتس 3

ريال بيتيس - لاس بالماس، الساعة 10:00 مساءً، بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

هايدنهايم - بوخوم، الساعة 4:30 مساءً، بي إن سبورتس 2

هوفنهايم - ماينز، الساعة 6:30 مساءً، بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

نيس - تولوز، الساعة 2:00 مساءً، بي إن سبورتس 4

لوريان - ميتز، الساعة 4:00 مساءً

مونبيليه - بريست، الساعة 4:00 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 2

نانت - لوهافر، الساعة 4:00 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 1

رين - ريمس، الساعة 6:05 مساءً، بي إن سبورتس 4

ليون - ليل، الساعة 9:45 مساءً، بي إن سبورتس 4