الزمالك في الكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
يشهد اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 العديد من المباريات في البطولات المختلفة، أبرزها مباراة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية ضد أبو سليم الليبي.
نرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أفريقيا
صن داونز - نواذيبو، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس اكسترا 3
الدوري الإنجليزي
توتنهام - أستون فيلا، الساعة 4:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1
إيفرتون - مانشستر يونايتد، الساعة 6:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1
الكونفدرالية الإفريقية
الأفريقي التونسي- دريمز، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6
فيوتشر- سوبر سبورت، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5
ديابل نوار- ستاد مالي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 8
ساجرادا- سوار، الساعة 6:00 مساءً
ريفرز يونايتد - أكاديميكا لوبيتو، الساعة 6:00 مساءً
الزمالك- أبو سليم، الساعة 6:00 مساءً، بي إن سبورتس 6
نهضة بركان - سيخوخون يونايتد، الساعة 9:00 مساءً، بي إن سبورتس 8
اتحاد العاصمة - الهلال الليبي، الساعة 9:00 مساءً، بي إن سبورتس 6
الدوري الإسباني
فياريال - أوساسونا، الساعة 3:00 مساءً، بي إن سبورتس 3
ريال سوسيداد - اشبيلية، الساعة 5:15 مساءً، بي إن سبورتس 2
قادش - ريال مدريد، الساعة 7:30 مساءً، بي إن سبورتس 3
ريال بيتيس - لاس بالماس، الساعة 10:00 مساءً، بي إن سبورتس 3
الدوري الألماني
هايدنهايم - بوخوم، الساعة 4:30 مساءً، بي إن سبورتس 2
هوفنهايم - ماينز، الساعة 6:30 مساءً، بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي
نيس - تولوز، الساعة 2:00 مساءً، بي إن سبورتس 4
لوريان - ميتز، الساعة 4:00 مساءً
مونبيليه - بريست، الساعة 4:00 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 2
نانت - لوهافر، الساعة 4:00 مساءً، بي إن سبورتس اكسترا 1
رين - ريمس، الساعة 6:05 مساءً، بي إن سبورتس 4
ليون - ليل، الساعة 9:45 مساءً، بي إن سبورتس 4