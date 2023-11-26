شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق الفوز الثالث له على التوالى فى جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره مصر للبترول بنتيجة 3-0 على صعيد ثالث جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بعد الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة، بعدما سحق ألعاب دمنهور فى انطلاق المسابقة.

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية مؤخرا.