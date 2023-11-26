شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقتان حمراوان أبرز أخطاء الحكم تراورى فى لقاء الأهلى وميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وميدياما

المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا لم ينجح الحكم المالى بوبو تراورى فى إدارتها نتيجة للمستوى الفنى الضعيف وكان أبرز الحالات ما يلى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 76 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب ميدياما جونيسان، ولكن كان يجب طرد اللاعب نتيجة ارتكاب مخالفة اللعب العنيف مع لاعب الأهلي حسين الشحات.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 90 يرتكب لاعب ميدياما مامادو خطأ يستوجب عليه بطاقة حمراء نتيجة اللعب العنيف باستخدام مسامير الحذاء ضد لاعب النادى الأهلى محمد طاهر وهذا لم يحدث والمفاجأة أن الحكم احتسب المخالفة عكسية على لاعب الأهلي.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة ولكن ينقصها التحرك والتمركز الصحيح وقراءة اللعب.

الحكمان المساعدان: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.