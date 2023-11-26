شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى طاحون يفوز بجائزة اللعب النظيف من الاتحاد الدولى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مصطفى طاحون لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، بجائزة اللعب النظيف عن موسم 2022-2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للسلاح، وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية "كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح، المقام في شرم الشيخ.

واختار الاتحاد الدول طاحون لهذه الجائزة بعد ظهور روحه الرياضية العالية، فخلال إحدى مبارياته تلفت أدوات اللاعب المنافس فأعطى له طاحون أدواته الشخصية وفي النهاية خسر المباراة التي كان من الممكن أن يفوز بها بانسحاب المنافس الذي تلفت أدواته.

ويعتبر طاحون من اللاعبين الواعدين في منتخب مصر لسلاح الشيش تحت 17 سنة، حيث انضم مؤخرا للمنتخب الوطني.

وقد منح الاتحاد الدولي للسلاح نفس الجائزة لكل من الأسترالي لاشان كروك والهندية ماريا أكشيتا.

وكان محمد السيد قد فاز بجائزة أفضل ناشئ لموسم 2022-2023، وذلك بعد تصدره للتصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

واستطاع محمد السيد تحقيق أكثر من ميدالية على الصعيد الفردي والجماعي في هذا الموسم، حيث توج السيد بذهبية بطولة أفريقيا وذهبية كأس العالم بالبحرين في منافسات الفردي والفرق.

وتوج السيد بذهبية الفردي والفرق بكأس العالم بإيطاليا، بالإضافة إلى تحقيقه المركز السادس ببطولة العالم للناشئين ببلغاريا.

كما تسلم عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح الميدالية الخاصة بقاعة المشاهير، وذلك بعد وضع اسمه في القاعة تكليلًا لجهوده في تطوير اللعبة في مصر وأفريقيا والعالم.

وتقام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح، على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمشاركة 135 دولة يمثلها 106 أشخاص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح صباح اليوم عبر الفيديو كونفرس.