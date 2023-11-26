شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الزمالك مُطالب بحصد نقاط مباراة أبو سليم.. وسامسون يحتاج فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن البداية مهمة للغاية فى دور المجموعات، وأن من الضرورى فوز الأبيض أمام أبو سليم الليبي.

وقال مجاهد، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الحصول على الثلاث نقاط أمر مهم للغاية فى بداية دور المجموعات، الفرق الليبية يتميزون بالروح القتالية داخل الملعب، ويجب على معتمد جمال أن يتحدث مع اللاعبين حول ضرورة الضغط فى بداية اللقاء لتسجيل هدف مبكر".

وأضاف أمير عزمي مجاهد: "إن الفريق الأبيض يحتاج الخبرات خلال الفترة الحالية، والفريق يحتاج فى الوقت الحالي محمد عبد الشافي فهو صاحب خبرات كبيرة خارج وداخل الملعب ويستطيع التعامل مع المباريات المهمة". وتابع: "سامسون يحتاج فرصة من أجل إثبات نفسه، والدليل على ذلك الأهلي كان يضم فلافيو وسجل أول هدف بعد موسم كامل".

واستطرد: "إن هناك لاعبين فى دوري المحترفين يستطيعون اللعب مع منتخب مصر، وأتمنى نظرة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للاعبين فى دوري المحترفين لأن هناك لاعبين مميزين وأفضل من الدوري الممتاز".

واختتم أمير عزمي مجاهد: "ألوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا؛ لأنه لا ينظر إلى دوري المحترفين على الإطلاق".