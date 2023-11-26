شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يتوج بلقب البطولة العربية برصيد 44 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر بلقب البطولة العربية لدراجات المضمار والتي أقيمت منافساتها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

واحتل منتخب مصر صدارة جدول ميداليات البطولة برصيد 44 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية.

وحصد المنتخب الإماراتي المركز الثاني في البطولة برصيد 30 ميدالية متنوعة (8 ذهبية – 10 فضية – 12 برونزية)، وجاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 24 ميدالية متنوعة (5 ذهبية – 7 فضية – 12 برونزية)، فيما حل منتخب الجزائر بالمركز الرابع برصيد 16 ميدالية متنوعة (4 ذهبية – 7 فضية – 5 برونزية).

وشهدت سباقات اليوم الختامي للبطولة منافسات قوية بين جميع اللاعبين بمختلف السباقات، وذلك وسط متابعة مستمرة من مسئولي اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وأسفرت سباقات اليوم الختامي للبطولة عن النتائج التالية:

في سباق السرعة لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالميدالية الذهبية، وتوجت السعودية دانيا سيمباوه بالميدالية الفضية، وحصدت الجزائرية ياسمين المداح الميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها مريم مدبولي بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية مروة كهوار الميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر سيد القاضي بالميدالية الذهبية، وتوج الجزائري أنيس رياحي بالميدالية الفضية، وفاز السعودي محمد مجرشي بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال فاز الإماراتي محمد المنصوري بالميدالية الذهبية، وحصد السعودي عزام العبد المنعم الميدالية الفضية، وتوج الإماراتي أحمد المنصوري بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة الناشئين فاز السعودي عبد الله العيسى بالميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر أدهم عبد الحميد بالميدالية الفضية، وحصد الإماراتي خالد النعيمي الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة الناشئات فازت الإماراتية مروة كهوار بالميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الفضية، وفازت زميلتها حبيبة أسامة بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة نخبة الرجال فاز الإماراتي محمد المطيويع بالميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب مصر الميدالية الفضية، وتوج السعودي الحُر الخليف بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة نخبة الرجال فاز السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية الذهبية، وحصد الجزائري ياسين حمزة الميدالية الفضية، وتوج مواطنه محمد نجيب عسال بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر محمود امبابي بالميدالية الذهبية، وتوج السعودي أمير السلطان بالميدالية الفضية، وحصد الجزائري أنيس رياحي الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية زهرة حسين بالميدالية الفضية، وحصدت السعودية دانيا سيمباوه الميدالية البرونزية.

وفي سباق الأومنيوم لفئة نخبة الرجال فاز الإماراتي سيف الكعبي بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه أحمد المنصوري الميدالية الفضية، وتوج السعودي حسن العجمة بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الماديسون لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر سيد القاضي بالميدالية الذهبية، وحصد زميله عمر السعيد الميدالية الفضية، وتوج السعودي سلمان السالم بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الأومنيوم لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، وحصدت زميلتها ندى أبو بلاش الميدالية الفضية، وتوجت الإماراتية زهرة حسين بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الماديسون لفئة نخبة الرجال فاز ثنائي منتخب مصر يوسف أبو الحسن ومحمود بكر بالميدالية الذهبية، وحصد ثنائي منتخب الإمارات محمد المنصوري وعبد الله الحمادي الميدالية الفضية، وتوج ثنائي منتخب الجزائر لطفي شمباز ومحمد نجيب عسال بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الأومنيوم لفئة الناشئين فاز الجزائري أنيس رياحي بالميدالية الذهبية، وحصد السعودي جهاد الحسن الميدالية الفضية، وتوج الإماراتي حارب المرزوقي بالميدالية البرونزية.

وفي سباق الأومنيوم لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها حبيبة أسامة بالميدالية الفضية.

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في البطولة مقدمًا لهم التهنئة على فوزهم بلقب ومواصلة نتائجهم المميزة في جميع البطولات التي شاركوا فيها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن لاعبو منتخب مصر حصدوا ثمار خطط الإعداد الجيدة التي خضعوا لها في الفترة الماضية.

وأثنى عزام على مستوى المنافسات التي شهدتها البطولة العربية لدراجات المضمار في نسختها رقم 12، مشيرًا إلى أن المنافسة القوية التي شهدتها جميع سباقات البطولة عكست الطفرة الكبيرة التي شهدتها رياضة الدراجات على المستوى العربي بفضل خطط تطوير اللعبة التي يتولى الاتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي تنفيذها بشكل دقيق منذ سنوات للارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين العرب.