شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى استئناف تدريباته اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة إنبي بالجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الرابعة عصر الجمعة المقبل الأول من ديسمبر.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب الفوز على تليفونات بني سويف ودياً بخمسة أهداف، خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الجمعة الماضي.

وكان المصري قد تغلب على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر الأربعاء الماضي، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لاستئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.