شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات صاحب أعلى تقييم فى مباراة الأهلى وميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسين الشحات لاعب الأهلي على أعلى تقييم في مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني في افتتاح دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وحسب موقع "سوفا سبور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات فقد حصل الشحات على تقييم بنسبة 8.3 من 10، بينما حصل الشناوي على 7.5 وكرم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم على 7.4، ومحمد هاني على 7.3 وإمام عاشور 7.2 وديانج على 7.0 ومروان عطية على 7.8.

وفي الخط الأمامي حصل كهربا على 7.2 وكريم فؤاد على 7.4 بينما حصل الشحات على أعلى تقييم بنسبة 8.3.

وحصل صلاح محسن على أعلى تقييم للاعبين البدلاء الذين شاركوا في المباراة بنسبة 7.5، وأفشة على 7.2 وطاهر محمد على 6.6 وبيرسي تاو على 6.7 وخيرا كوكا على 6.5.

تغلب فريق الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الإفريقية.

وحقق الأهلي أول ثلاث نقاط في افتتاح منافسات دور المجموعات، بمشوار المنافسة على حصد النجمة الإفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي.