شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الوفا يوصي فى تقريره بخوض وديات قوية لمنتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم محمد أبو الوفا، عضو مجلس الجبلاية ورئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس، تقريره عن البعثة لمجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل، ومن المقرر أن يوصي أبو الوفا فى التقرير بإقامة وديات قوية ومعسكرات طويلة لمنتخب الشباب فى ظل قوة المنافسين فى هذه المرحلة السنية.

ووصلت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مساء الجمعة الماضي إلى القاهرة قادمة من تونس بعد المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا.

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، بالحصول على المركز الثالث، بمشاركة خمس منتخبات هى تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال أفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.