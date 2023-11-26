أنشيلوتي ينتقد ضغط المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الذي خسر مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو في التوقف الدولي الأخير، بتخفيض المباريات تفادياً للإصابات.

قال أنشيلوتي: أعتقد ان الروزنامة الحالية لا تُحتمل ويتعين على من يضعها إعادة النظر.

وسيزداد عدد المباريات مع اعتماد النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقال المدرب: الحل الوحيد هو تخفيض عدد المباريات بمقدور الليجا، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي القيام بذلك، لكنهم يقومون بالعكس.

وقال المدرب الذي يفتقد الأحد بسبب الإصابة فينيسيوس ومواطنه المدافع إيدر ميليتاو، والفرنسيين إدوادرو كامافينجا وأوريليان تشواميني ، والحارسين البلجيكي تيبو كورتوا وكيبا والتركي الشاب أردا جولر "مباريات تنتهي 8-صفرو14-صفر، متسائلا هل لها معنى؟

ورأى أنشيلوتي (64 عاماً) الذي سينتقل لتدريب منتخب البرازيل في يونيو المقبل انه فخور بالارتباط مع "سيليساو"، لكنه ينتظر اقتراح تمديد عقده مع ريال مدريد حتى اليوم الأخير من عقده الحالي الذي ينتهي صيف 2024.