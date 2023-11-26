حقيقة استبعاد معلول من مباراة الأهلي وميدياما بسبب تجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - قال مختار مختار نجم الأهلى السابق إن المارد الأحمر هو الذى يصنع نجومية المدربين واللاعبين وليس العكس موضحاً أن من يعمل داخل القلعة الحمراء سيحصل بالتأكيد على بطولات والتاريخ يؤكد ذلك.

أضاف مختار خلال تصريحات تلفزيونية مع مجدى عبد الغنى:" النادى الأهلى يصنع أسماء المدربين واللاعبين ومحظوظ من يدخل الأهلى فى أى موقع وهناك العديد من المدربين حصلوا على ألقاب داخل القلعة الحمراء ولم يعملوا خارجه".

وتحدث مختار عن استبعاد معلول من مباراة ميدياما الغانى:" على معلول مستبعد بسبب الإصابة وليس لأسباب تخص تجديد عقده، واللاعب حقق تاريخ كبير فى القلعة الحمراء ولا اعتقد استبعاده لأى سبب أخر غير الإصابة خصوصا أن الأهلى دائما يقدر لاعبيه وربما أيضا لتراجع مستواه".

الأهلي يبحث عن بديل معلول

وواصل مختار:"على مش هيفضل طول عمره فى النادى الأهلى، ولازم نجهز له بديل نحتاجه فى أى ظرف سواء للإيقاف أو الإصابة وهكذا فى كل الأماكن وليس من المنطقى ألاعب الشناوى كل المباريات ولازم أدخل معاه حارس أخر يحصل على الفرصة ويشارك فى الوقت الذى يحتاجه فيه الفريق".

وفاز فريق الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الأفريقية.