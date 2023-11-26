أحمد حسن يصف إمام عاشور بـ النسر

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بإمام عاشور نجم الاهلي بعد تألقة أمام ميدياما الغاني في مباراة الفريقين أمس بدوري الأبطال الأفريقي.

نشر أحمد حسن عبر فيس بوك قائلًا: نسر مباراة الاهلي اليوم إمام عاشور.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي

اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

تضم مجموعة الأهلي " الرابعة" ببطولة دوري أبطال إفريقيا كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.