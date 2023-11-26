نجم الأهلي السابق يشيد بمستوى الفريق أمام ميدياما الغانى

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مختار مختار نجم الأهلى السابق بأداء الفريق واللاعبين أمام ميدياما الغاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مختار مختار إن أى بطولة ينافس فيها المارد الأحمر تتوقع له الجمهور التتويج بها، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نظيره ميدياما الغاني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الأفريقية.

أضاف مختار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" تاريخ النادى الأهلى على المستويين القارى والمحلى مشرف والجماهير تنتظر منه البطولات دائما وهذا الطبيعى الذى عهدناه على المارد الأحمر".

وواصل مختار:"من أفضل المباريات التى قدمها النادى الأهلى كانت أمام ميدياما الغانى،رغم التذبذب قى مستوى بعض النتائج فى الفترة الماضية وهذا طبيعى للفريق الذى يصل إلى قمة الهرم لكن من المهم أن الفريق يعود سريعا لمستواه".

وأختتم:" فى العموم الأهلى قدم مباراة جيدة وشعرت باالسعادة من أداء اللاعبين وقدموا مستوى جيد وكان عندى ثقة طول فترات المباراة أن الأهلى سيحقق الفوز".