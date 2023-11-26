صورة فتوح وعمر كمال عبدالواحد تثير جدل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة حالة جدل كبيرة بين جماهير الكرة المصرية، بعدما نشر أحمد فتوح صورة تجمعها مع عمر كمال عبدالواحد على حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وتسود حالة من الغموض على مستقبل أحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد في ظل ارتباطهما بالرحيل عن الزمالك وفيوتشر في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يمتلك الثنائي عدة عروض على رأسهم أندية القمة.

ونشر أحمد فتوح صورة له بقميص منتخب مصر وهو يتبادل الأحضان مع عمر كمال عبدالواحد، معلقًا عليها “أخويا”.

ويعيش أحمد فتوح في الفترة الحالية أزمة ضخمة مع نادي الزمالك، بعد مماطلته تجديد التعاقد وصولا إلى إعلان عرضه للبيع بعد مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري المصري، عطفًا على استفزازات أخرى للجماهير بصور تجمعه مع لاعبي الأهلي، ما دفع البعض ربطها بحسم ملف انتقاله إلى القلعة الحمراء.

الصورة التي نشرها فتوح أثارت الجدل ودفعت قطاع من الجماهير ربطها باحتمالية تزاملهما في القلعة الحمراء لاسيما وأن هناك مفاوضات قوية من النادي الأهلي لضم الثنائي في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة وأنهما الأفضل في مصر بالجبهتين اليمني واليسرى.