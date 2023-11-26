ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة وانتصار أتلتيكو مدريد

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز الذي حققه فريق أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا، وتعثر برشلونة.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي أقيمت مساء السبت الموافق 25 نوفمبر، تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو.

وتعادل برشلونة مع رايو فاليكانو بنتيجة هدف لمثله، حيث جاء هدف التعادل للنادي الكتالوني عن طريق النيران الصديقة.

بينما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على حساب نظيره ريال مايوركا، بنتيجة هدف وحيد أحرزه أنطوان جريزمان.

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ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت

1- جيرونا، الأول، 34 نقطة.

2- ريال مدريد، الثاني، 32.

3- أتلتيكو مدريد، الثالث، 31.

4- برشلونة، الرابع، 31.

5- أتلتيك بيلباو، الخامس – 24

6- ريال سوسيداد، السادس- 22

7- ريال بيتيس، السابع -21

8- خيتافي، الثامن – 19

9- فالنسيا، التاسع – 19

10- رايو فاليكانو، العاشر – 19

11- لاس بالماس، الحادي عشر – 18

12- ألافيس – الثاني عشر 15.

13- أوساسونا – الثالث عشر 14.

14- إشبيلية – الرابع عشر 12.

15- فياريال – الخامس عشر 12

16- قادش – السادس عشر 10

17- ريال مايوركا – السابع عشر 9

18- سيلتا فيجو – الثامن عشر 8

19- غرناطة – التاسع عشر 7

20- ألميريا – العشرين 3.