بالأرقام.. أفضل و أسوأ لاعب في الأهلي خلال مواجهة ميدياما

كشف موقع سوفا سكور العالمي تقييم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد الفوز على ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الاهلي على نظيره ميدياما مساء اليوم السبت، بثلاثية نظيفة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثلاثية الاهلي حسين الشحات، محمود كهربا، وصلاح محسن.

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تقييم لاعبي الاهلي في مباراة ميدياما

حصل حسين الشحات وفقا لموقع سوفا سكور على أفضل تقييم بين لاعبي الاهلي في مباراة ميدياما بـ8.3، بينما تواجد أليو ديانج كأسوأ لاعب بتقييم 7.0.

وجاء مروان عطية في المرتبة الثانية بتقييم 7.8، في مباراة الاهلي وميدياما.

وحصل كل من، كريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم، وكريم الدبيس، على تقييم 7.4.

كما حصل محمد هاني نجم الاهلي على تقييم 7.3، وكل من، ياسر إبراهيم وإمام عاشور ومحمود كهربا، على تقييم 7.2.

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويليه شباب بلوزداد الجزائري بنفس عدد النقاط.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.