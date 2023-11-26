كل ما فاتك في الدوري الإنجليزي اليوم.. تعادل السيتي وليفربول وصدارة آرسنال

شهدت مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، على مدار يوم السبت، مواجهات قوية، خاصة التعادل المثير بين السيتي وليفربول.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” ملخص مباريات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على مدار يوم السبت، الذي شهد العديد من المواجهات القوية.

وبدأ يوم السبت الكروي، بمواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب الاتحاد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وبادر إيرلينج هالاند بهدف البداية للسيتي، فيما تعادل أرنولد لـ الريدز، بعد صناعة من النجم المصري محمد صلاح.

وسقط شيفيلد يونايتد أمام بورنموث، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر برايتون المنقوص على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين.

وتمكن وست هام يونايتد، من قلب الطاولة على بيرنلي في الدقائق الأخيرة وتحقيق الفوز بهدفين لهدف، وخطف لوتون تاون ثلاث نقاط من كريستال بالاس بفوز بنتيجة 2-1.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على حساب تشيلسي الذي عاد إلى فصوله الباردة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

واختتمت مواجهات السبت، بمباراة آرسنال ضد برينتفورد، حيث حقق الجانرز انتصار صعب بنتيجة هدف وحيد في الوقت القاتل، ليخطف به صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن السيتي.