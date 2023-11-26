الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.. سقوط الوداد وتوهج الاهلي وبصمة بيراميدز

شهدت الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، توهج النادي الاهلي، وبصمة فريق بيراميدز، وسقوط مفاجئ لـ الوداد المغربي.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة، ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأحد، حيث يتبقى لقاء وحيد سيجمع بين صن داونز ضد نواذيبو.

ويتعرض لكم موقع “كورة 365″، ملخص للجولة الأولى من مجموعات البطولة الأفريقية، والتي شهدت انتصار ثمين لـ الاهلي.

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وبدأت المباريات بمواجهة بيراميدز ضد مازيمبي الكونغولي، حيث وضع النادي السماوي بصمته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز بهدف نظيف.

وانتصر شباب بلوزداد على يانج أفريكانز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سيمبا مع أسيك ميموسا بهدف لمثله.

وسقط فريق الهلال السوداني أمام نظيره بترو أتلتيكو بنتيجة هدف وحيد، فيما حسم فريق الترجي التونسي مواجهة الديربي أمام النجم الساحلي بهدفين دون رد.

وحقق الاهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فيما كانت المفاجأة بسقوط الوداد المغربي في عقر داره أمام جالاكسي بهدف نظيف.