بسبب الاهلي.. كاف يحبط صن داونز

وجه الاتحاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضربة قوية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري السوبر الأفريقي، بسبب النادي الاهلي.

وأطاح فريق صن داونز بنظيره الأهلي من الدور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي، ليتوج الفريق الجنوب أفريقي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في نسختها الأولى بعد الفوز على الوداد المغربي.

وأكد «كاف» أن جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2023، والتي ينافس عليها الاهلي وصن داونز، لن يكون ضمن التقييم الخاص بها لقب الدوري الأفريقي.

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وهو ما يعني أن فريق صن داونز بات بعيدا عن التتويج بلقب جائزة أفصل نادي في أفريقيا.

ودائما ما يمنح الاتحاد الأفريقي جائزة الأفضل، للفريق المتوج بدوري أبطال أفريقيا وفقًا لما فعله خلال السنوات الماضية، ما يعني أن الاهلي أصبح قريبًا من التتويج بها.