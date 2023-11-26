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بسبب الاهلي.. كاف يحبط صن داونز

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الأهلي وصن داونز - الدوري الأفريقي

الأهلي وصن داونز - الدوري الأفريقي

وجه الاتحاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضربة قوية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري السوبر الأفريقي، بسبب النادي الاهلي.

وأطاح فريق صن داونز بنظيره الأهلي من الدور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي، ليتوج الفريق الجنوب أفريقي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في نسختها الأولى بعد الفوز على الوداد المغربي.

وأكد «كاف» أن جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2023، والتي ينافس عليها الاهلي وصن داونز، لن يكون ضمن التقييم الخاص بها لقب الدوري الأفريقي.

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وهو ما يعني أن فريق صن داونز بات بعيدا عن التتويج بلقب جائزة أفصل نادي في أفريقيا.

ودائما ما يمنح الاتحاد الأفريقي جائزة الأفضل، للفريق المتوج بدوري أبطال أفريقيا وفقًا لما فعله خلال السنوات الماضية، ما يعني أن الاهلي أصبح قريبًا من التتويج بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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