حقيقة فرض الاهلي عقوبة على صلاح محسن

كشفت مصادر حقيقة فرض مسئولي النادي الاهلي عقوبة على صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول، بسبب طريقة احتفاله في مباراة ميدياما بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن صلاح محسن من احراز الهدف الثالث لفريق الاهلي في شباك ميدياما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واتجه صلاح محسن إلى جماهير الاهلي المتواجدة بمدرجات ملعب السلام، حيث أشار لهم أثناء احتفاله بالهدف بعلامة السكوت، ما آثار غضبهم.

وأفادت المصادر، أن النادي الاهلي لن يعاقب صلاح محسن، بسبب احتفاله أمام ميدياما الغاني.

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وأشارت إلى أن احتفال صلاح محسن منوط به وطريقة اعتيادية للاعبين، ولم يخطي أو خرج عن النص.

وأكدت أن خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي تفهم موقف مهاجم الفريق، خاصة أن اللاعب شدد على عدم توجيهه أي إساءة للجماهير.

ومن جانبه فقد كتب صلاح محسن، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:”احتفال عادي والله، جمهور مين اللي أقوله هوس، بطلو تقولي أي كلام”.

وحقق فريق الاهلي فوزًا ثمينًا على نظيره ميدياما، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية نظيفة.

ويتصدر فريق الاهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواحد فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.