موعد مباراتى الزمالك ومودرن فيوتشر فى بطولة الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد السلام.