شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الزمالك ومودرن فيوتشر فى بطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية. ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد السلام.
ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.
وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.
يمكن مشاهدة جميع مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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