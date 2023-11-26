شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى بيراميدز لتجهيز جميع المصابين قبل السفر إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لبيراميدز والطبى، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، لتجهيز الثنائى المصاب مصطفى فتحى ووليد الكرتى، قبل السفر إلى موريتانيا، لمواجهة نواذيبو الموريتانى في ثاني جولات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري،

ويرغب باتشيكو فى جاهزية جميع العناصر، خاصة أن مباراتى نواذيبو الموريتانى ثم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ستكونا فى غاية الصعوبة وتحتاج لتجهيزات مختلفة، وجاهزية جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية بالشكل الأمثل.

وغاب مصطفى فتحى عن مواجهة مازيمبى الكونغولى بسبب الإصابة بمزق في العضلة الأمامية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير، فيما غاب وليد الكرتى بسبب معاناته من مزق في السمانة ويخضع معه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

وحققق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مازيمبى الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.