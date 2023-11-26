شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استكشاف سموحة قبل مواجهة 28 نوفمبر فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استكشاف فريق سموحة بمشاهدة مبارياته الست التى خاضها في الدوري (دوري nile )، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات للمارد الأحمر بعد التعادل بهدف لكل فريق مع الجونة في أخر ظهور بالمسابقة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة ميدياما الغامي التي أقيمت أمس، السبت، بالقاهرة في إنطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبدأ التفكير في مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويستعد الاهلى لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتخوض العناصر التي شاركت في مباراة ميدياما الغانى التي أقيمت مساء السبت تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قوياً.

ويتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.