شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يعود إلى القاهرة خلال ساعات بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، من البرتغال خلال الساعات المقبلة بعد حصوله على إجازة قصيرة بسبب توقف الدوري مؤخرا، نظرا لارتباط المنتخبات الوطنية بمباريات رسمية.

فى سياق مختلف، أرسل اتحاد الكرة شروط ومواعيد بطولة السوبر المصري إلى الفرق الأربعة التى ستشارك في البطولة المقرر إقامتها 25 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة. ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.



