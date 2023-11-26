شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم الأحد 26 / 11 / 2023 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبي فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_مشوار الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية
افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، وفى المقابل فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على نظيره الأوليمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات.
خاض الزمالك من قبل 4 مواجهات ضد الأندية الليبية فى البطولات الأفريقية، فاز في 1 وتعادل 2 وخسر 1.
ويشارك أبو سليم لأول مرة فى تاريخه قاريا، لذلك سيلتقي كلاهما لأول مرة تاريخيا.
3_الزمالك يتفوق على أبو سليم الليبى في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 650 ألف إسترلينى.
4_كشف حساب الأندية المصرية أمام الليبية
تكمن الغلبة للأندية المصرية فى مواجهة الليبية قبل لقاء الزمالك وأبو سليم برصيد 22 انتصارا و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 40 مواجهة سابقة.
5_مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".
6_جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
الزمالك × أبو سليم
سوار × الزمالك
الزمالك × ساجرادا
ساجرادا× الزمالك
أبو سليم × الزمالك
الزمالك × سوار
7_القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024
يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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