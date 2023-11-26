شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم الأحد 26 / 11 / 2023 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبي فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، وفى المقابل فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على نظيره الأوليمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات.