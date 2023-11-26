الامارات | فرصة لا تعوض مع 50 يوماً إجازة.. 4 وظائف شاغرة للعمل مع كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توفر 4 وظائف شاغرة للعمل تحت مظلة كريستيانو رونالدو في فرصة لا تعوض مع الحصول على مزايا رائعة.

وقالت صحيفة ماركا إن فندق بيستانا سي أر 7 نشر إعلاناً للباحثين عن وظائف، مبيناً توفر 4 أماكن شاغرة في فرع الفندق بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت الصحيفة أن الأشخاص الذين تتطابق مواصفاتهم مع الشروط المطلوبة سيعملون تحت مظلة رئيس الفندق، وهو الأسطورة رونالدو.

وأوضحت أنه سيتم تقديم مزايا رائعة أبرزها أن العقد سيكون طويل الأجل، ودوام كامل، وبدلات شهرية بقيمة 100 يورو، وسيحصل الموظف على تأمين طبي مجاني، ومزايا اجتماعية، إلى جانب منحه 50 يوماً إجازة.

وقالت إن الإعلان الخاص بالفندق حدد الوظائف والرواتب التي سيحصل عليها المقبولون بها، وهي فني صيانة، يحصل على عقد بديل مؤقت، ويتطلب العرض خبرة تزيد عن عامين ويكون الراتب الذي سيتم الحصول عليه يصل إلى 25 ألف يورو سنوياً.

وطلب الفندق تعيين طباخ، ومواصفاته المتقدم يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين، وسيحصل على 25 ألف يورو سنوياً، في المقابل الوظيفة الثالثة هي موظف في الاستقبال وخدمة العملاء، وشروطها يجب أن يمتلك خبر لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن تكون لغته الإنجليزية جيدة جداً، وسيحصل على راتب يبلغ 28 ألف يورو سنوياً.

أما الوظيفة الرابعة هي منسق للمجموعات في الفندق، حيث يجب أن يكون المرشح حاصلاً على دراسات جامعية في مجال السياحة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ومستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية، وسيكون راتبه حوالي 33 ألف يورو سنوياً.