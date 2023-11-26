إحداهما مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأحد نظيره أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وابو سليم الليبي على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتشهد المباراة حضور جماهيري كبير من جانب نادي الزمالك بعد الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع.

وسوف تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولة، بجانب قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ويتطلع نادي الزمالك في تحقيق بداية قوية والفوز والحصول على الثلاثية نقاط لتسهيل مهمته في التأهيل بشكل مبكر.