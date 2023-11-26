شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يغيب عن الأهلي فى مباراة سموحة المقبلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بسبب الإيقاف.

وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.