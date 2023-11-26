شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم رواتب الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، رواتب الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين التى تم تشكيلها مؤخرا فى اجتماعه المقبل الأسبوع الجاري.

ويناقش المجلس في الاجتماع رواتب الثلاثي وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وأحمد الكاس وحسين عبد اللطيف المديرين الفنيين لمنتخب مصر مواليد 2008 و2007، وكذلك الجهاز المعاون لهما.

فى سياق مختلف، أرسل اتحاد الكرة اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، والخاصة بأفضل مدير فني وأفضل لاعب في أفريقيا للعام الجارى 2023، ونفس الأمر لمحمد صلاح قائد المنتخب الذي قام بالتصويت على أفضل لاعب فى أفريقيا، إلى الاتحاد الأفريقي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 14 ديسمبر موعدا لإرسال القائمة الأولية للاعبين المشاركين فى بطولة كاس الامم الأفريقية، وتضم 55 لاعبا في البطولة المقرر انطلاقها 13 يناير المقبل، كما تحدد يوم 3 يناير موعداً لارسال القائمة النهائية للمنتخبات لإرسال أسماء اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ، وتقرر أن تكون القائمة 27 لاعبا، ويتم أخطار الاتحاد الأفريقي بها يوم 3 يناير.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.