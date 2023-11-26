شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى نجم الأهلى المعار لذئاب الجبل يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"24" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمار حمدى، لاعب الاهلى المعار لصفوف المقاولون العرب، اليوم بعيد ميلاده الـ24 فهو من مواليد 26 نوفمبر 1999، وكان اللاعب أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبى الأساسية، والذى ساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية، بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وتلقى عمار حمدى طعنة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الأهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر قبل أن يخرج للاعارة والتى قال عنها :" كنت أريد المشاركة مع الأهلي لكن "نصيبي" أن أتعرض لإصابة قوية وكبيرة قبل مونديال الأندية، ولكن بعد عودتي للملاعب شعرت بأن دوري مع الفريق أصبح ضيف شرف، لذلك تحدثت مع مارسيل كولر، من أجل تجربة الانتقال خارج الفريق، كولر ساعدني كثيرا وهو مدرب مميز للغاية".

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في ست مباريات فقط بواقع 160 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 59 لقاء بواقع 4072 دقيقة وسجل 5 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

إجمالا شارك عمار حمدى فى 103 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 6587 دقيقة سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى لعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

وأضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى إلى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.