شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستدرج سوبر سبورت الجنوب أفريقي اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وتضم مجموعة مودرن فيوتشر، فرق، الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.

وكان مودرن فيوتشر قد خاض فترة إعداد قوية خلال فترة التوقف الدولي الماضية بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث عمل الجهاز الفني للفريق على تأهيل المصابين مثل، مروان حمدي وجوناثان نجويم على أمل اللحاق بالمباراة، كما خاض مودرن فيوتشر مباراة ودية أمام الإسماعيلي فاز خلالها بهدفين نظيفين.

من جهته أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.

ومن المتوقع أن مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف